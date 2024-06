Luigi Vicinanza nuovo sindaco di Castellammare

Luigi Vicinanza è il nuovo sindaco di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Anche se i dati degli scrutini sono ancora in aggiornamento e per i numeri ufficiali serviranno ancora alcune ore, è già iniziata la festa per il giornalista, ex direttore dell'Espresso. Alla guida di una coalizione di centrosinistra, Vicinanza si è attestato fin dai primi seggi attorno al 66%, doppiando di fatto la coalizione di centrodestra con il candidato sindaco Mario D'Apuzzo.

Servizio di Fiorangela D'Amora