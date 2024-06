Macs e Rai Parlamento insieme per mostrare i luoghi simbolo di Napoli

Una passeggiata nell’arte, attraverso i secoli della storia di Napoli. Un percorso all’insegna della cultura partenopea, nei luoghi più antichi della città. Palazzi storici ancora vivi, perché sedi di importanti istituzioni o perché recuperati da privati a favore della comunità. È questo che è stato organizzato nella mattinata di oggi dall’Associazione Macs – Mecenati per l’Arte, il Cinema, lo Sport, con Rai Parlamento. Un servizio che vuole mostrare la “bella Napoli” ma non solo. Un gruppo di imprenditori, di mecenati, che vuole soprattutto scommettere sul recupero dei monumenti napoletani, cercando di coinvolgere quante più persone possibile per investire sulla loro cura.

Servizio di Vincenzo Cimmino