Manfredi: «Non si può parlare di autonomia senza mettere al centro tema equità»

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2022

«Oggi parlare di autonomia significa anche tenere conto di un coordinamento nazionale forte per le emergenze e poi anche la necessità di avere equità. Un Paese diseguale è un Paese più fragile. Non possiamo parlare di autonomia se non mettiamo al centro tema di equità dei diritti e delle opportunità», le parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, a margine del Meeting di Rimini.

Youtube Meeting Rimini

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it