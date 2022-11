Manovra, Manfredi: «Risorse insufficienti, governo faccia di più per enti locali»

(LaPresse) A Napoli l'ex Presidente della Camera Roberto Fico e il sindaco Gaetano Manfredi in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne hanno partecipato al flash mob in piazza Municipio organizzato dalle associazioni in collaborazione con il comune Re- member affinché non accada mai più». A margine della manifestazione il sindaco ha parlato della Legge di Bilancio: «Risorse insufficienti, governo faccia di più per Enti locali».