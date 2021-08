Mare inquinato, ecco dove l'acqua è più sporca: black list in Campania

Legambiente ha di recente pubblicato i risultati delle indagini condotte da Goletta Verde sul mare italiano e la situazione non è confortante per la stragrande maggioranza delle regioni: l’unica a salvarsi è la Puglia. Il mare più inquinato, stando alle ricerche sui livelli di carica batterica nelle acque a campione, si trova in Campania dove 12 punti risultano fortemente inquinati e 5 inquinati. Seguono Lazio, Toscana, Calabria, Sicilia, Sardegna, Marche, Abruzzo e Liguria. Ecco dove prestare maggiore attenzione.

Foto: Shutterstock; Music: «Summer» from Bensound.com