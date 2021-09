(Agenzia Vista) Napoli, 11 settembre 2021

Il presidente della Repubblica Mattarella firma un casco da lavoro per i ragazzi del carcere minorile di Nisida. L'incontro è avvenuto in occasione della visita del presidente della Repubblica al Rione Terra, dove ha luogo il progetto Puteoli Sacra, una delle più grandi esperienze di recupero sociale e reinserimento professionale in Europa di giovani e donne provenienti dall'area penale, grazie alla collaborazione con gli istituti penitenziari di Nisida e Pozzuoli.

Quirinale

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it