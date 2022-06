Microcredito, incontro sul profilo economico e sociale dell'Enciclica «Fratelli Tutti»

Si è svolta presso la Sala del Refettorio Palazzo San Macuto, Camera dei Deputati, l’evento «Sorella economia».



Sua Eminenza il cardinale Mauro Gambetti, il più giovane cardinale italiano della Curia Romana, francescano, ha sostenuto le ragioni economiche e sociali dell’Enciclica di Papa Francesco, discutendone con il presidente dell’Ente Nazionale per il microcredito, Mario Baccini in un unicum di intenti che vedono lo strumento del microcredito centrale nell’economia sociale e di mercato.



I relatori hanno sostenuto, nei loro interventi, le ragioni che hanno spinto il Santo Padre ad affrontare il tema di un’economia solidale e allo stesso tempo sostenibile, contemplando gli strumenti propri dell’economia sociale di mercato, tra cui lo stesso Papa Francesco cita il Microcredito e la Microfinanza come esperienze da valorizzare.



Questo evento promosso dall’ Ente Nazionale per il Microcredito vuole entrare nel merito di un messaggio forte e profondo come quello del Santo Padre per non lasciare indietro nessuno e per valorizzare lo strumento microcreditizio come possibilità di un’economia reale che possa valorizzare il capitale umano attraverso quella finanza etica ed inclusiva che produce bene comune, economia sostenibile, nuova linfa per il sistema Paese.