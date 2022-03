Mogol si racconta al teatro Ricciardi. Il concerto dedicato ai più grandi successi della musica italiana, con l’interpretazione del maestro Giuseppe Barbera (voce e piano) e del maestro Massimo Satta alla chitarra, ha condotto il pubblico dentro l’essenza e il significato dei testi scritti per i grandi cantanti italiani e internazionali. Ad introdurre lo spettacolo, una lectio magistralis sul talento e la competenza artistica introdotta da Giulio Rapetti Mogol e dedicata ai ragazzi del liceo Garofano di Capua presenti all’incontro.

«Il talento per sprigionarlo deve essere coltivato. Il talent show è uno spettacolo musicale, la competenza è fondamentale. Perché le canzoni che cantano tutti non le troviamo più? Perché non ci sono più innamorati delle canzoni».

Il meraviglioso viaggio musicale intrapreso da Mogol ha visto anche la partecipazione straordinaria di Vincenza Purgato, la cantautrice aversana ammessa al Cet (Centro universale europeo della musica popolare fondato da Mogol) dopo l’uscita del disco “Anima di Strega”.



Servizio di Dalia Coronato