Morto Berlusconi, la testimonianza di Roberto Russo

«Nel 1994 facevo già parte di Forza Italia Regione Campania con Antonio Martusciello. Nel 1999, precisamente ad ottobre 1999, a Capri c’era il Convegno di Confindustria. Presidente del Governo Massimo D’Alema. Il 25 ottobre domenica, ultimo giorno del Convegno, alle 05.00, ricevo una telefonata da parte della Segreteria dell’On. Berlusconi. “ Roberto, il Presidente conferma suo arrivo a Capri; per partecipare al Convegno, se puoi accoglierlo ed organizzare la sua giornata”. Noi a Capri eravamo già pronti ad accoglierlo con tutti gli onori.

Il corteo delle macchine dal porto alla piazzetta, impiego’ quasi un’ora, perché lungo il percorso le persone bloccavano le nostre macchine x salutare il Presidente. In piazzetta l’apoteosi. Dopo il Convegno ed un veloce lunch al Quisisana, il Presidente era pronto a ripartire per Roma, ma non ci volle molto a convincerlo ad allungare la sua permanenza sull’isola, fino alle ore 19.00, per mostrargli le bellezze della nostra isola.

L’impatto con la gente che incontravamo lungo le stradine dell’isola fu straordinario. Tutti volevano salutarlo e parlargli. Fu un’emozione incredibile per tutti noi. Dopo la sua partenza da Capri e dopo due giorni, mi chiamò Marinella sul cellulare, l’instancabile e preziosa Segretaria del Presidente. “ Dott. Russo Buongiorno, posso passarLe il Presidente?” Rimasi senza fiato…. Ed il Presidente: “ Roberto buongiorno.

Volevo ringraziarti per la bellissima giornata che hai organizzato per me a Capri e la splendida accoglienza.

Porterò sempre nel mio cuore il ricordo della tua bellissima isola. Grazie”. Il Presidente era così… Semplice, generoso, unico…



Allego un video del 1999, quando assieme passeggiavamo per le stradine di Capri e lo obbligai a fare una foto con Donna Vittoria, la mitica titolare del bar chiosco Scialapopolo a Piazzetta Quisisana.