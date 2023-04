Napoli, a San Gregorio Armeno pronte le statuine per lo scudetto

(LaPresse) L'attesa per la possibile vittoria Scudetto del Napoli è altissima nel capoluogo campano. Un'attesa spiegata a LaPresse dal maestro d'arte presepiale Genny Di Virgilio: «Lo scudetto? La cosa bella è che si sente già nell'aria - spiega Di Virgilio - ci sta una pressione per questa festa impressionante. Dopo la vittoria sulla Juventus i napoletani hanno fatto le 4 del mattino». Le statuine principali in vendita a San Gregorio Armeno sono Osimhen e Kvaratskhelia, «ma la statuina di Maradona è sempre quella più gettonata. Fa dei numeri spietati», dice ancora Di Virgilio. Spicca in vetrina anche quella del mister Luciano Spalletti in tuta del Napoli e il segno della mano che fa il Tre.