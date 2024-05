Napoli, assemblea soci Bcc alla Mostra d'Oltremare

L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio della Banca di Credito Cooperativo di Napoli presieduto da Amedeo Manzo, confermato per acclamazione per il prossimo triennio. Erano presenti oltre cinquecento soci tra i quali i maggiorenti della città, rappresentanti del mondo dell’impresa, della cultura, delle istituzioni che fanno della BCC la vera casa dei napoletani, tra i quali il cardinale Crescenzio Sepe, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente dell’Unione Industriali Costanzo Jannotti Pecci, il presidente di Federcasse Augusto Dell’Erba e il presidente della Federazione Lombarda e Tertio Millennio Alessandro Azzi. Presenti inoltre tra gli altri Maurizio Maddaloni, Gennaro Amato, Vincenzo Capuano, Norberto Salza, Ugo Cilento, Maria Caputo per la Mostra d’Oltremare che ha ospitato l’assemblea.

Video NeaPhoto