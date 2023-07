Napoli, contrabbando di carburante: quattro arresti

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato quattro persone, accusate di contrabbando di prodotti energetici. I militari hanno inoltre effettuato un sequestro da oltre 1,2 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla procura di Nola ed eseguite dal nucleo di polizia economico-finanziaria, sono scaturite da una verifica fiscale nei confronti di un deposito commerciale di prodotti petroliferi con sede a Mariglianella, nel Napoletano. Nel corso dell'attività ispettiva sono emersi acquisti di prodotto petrolifero da un deposito di estrazione al quale, alla fine dell'anno 2018, era stata revocata la licenza di esercizio per l'assenza di operatività e per irregolarità fiscali. Le successive attività d'indagine hanno rivelato il carattere fraudolento degli acquisiti e di decine di altre operazioni: gli indagati mascheravano l'approvvigionamento di enormi quantitativi di gasolio per autotrazione di contrabbando avvalendosi di società filtro che si rifornivano fittiziamente in depositi non operativi o compiacenti. Il gip del tribunale di Nola ha disposto nei confronti dei quattro indagati il divieto di dimora nella provincia di Napoli e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 1.216.655 euro, di un deposito commerciale di oli minerali, di un distributore di carburanti e di quattro automezzi.