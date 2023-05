Napoli, deputati e senatori campani festeggiano lo scudetto

(LaPresse) - Deputati e senatori campani festeggiano lo scudetto del Napoli e chiedono i biglietti delle partite al presidente De Laurentiis. «Li paghiamo ma non ci fate fare la fila per comprarli, giuro che li paghiamo per intero», dice Gaetano Amato, deputato del M5S che fa appello al presidente del Napoli per avere una mano nell'acquisto dei biglietti per le partite. Nella delegazione dei tifosi anche Gaetano Quagliariello.