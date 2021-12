8 dicembre a Napoli, l'arcivescovo Battaglia: «Chiedo a Istituzioni attenzione per tema lavoro»

Le celebrazioni per la festa dell'Immacolata Concezione si sono svolte, a Napoli, all'interno della chiesa del Gesù Nuovo. Il cardinale Mimmo Battaglia ha officiato la messa alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e di numerose autorità cittadine. L'Arcivescovo, prima di entrare in chiesa, ha incontrato i disoccupati del Movimento 7 Novembre che gli hanno manifestato le loro preoccupazioni. Battaglia quindi, durante l'omelia, ha parlato del tema Lavoro richiamando le istituzione ad una maggiore attenzione per il bene dei cittadini. All'esterno della chiesa, invece, la tradizionale cerimonia di apposizione della corona di fiori in cima all'obelisco di piazza del Gesù, ad opera dei vigili del fuoco, si è svolta alle prime luci dell'alba, per evitare assembramenti.