Napoli, flash mob contro cancellazione aborto negli Stati Uniti: "In Italia le cose non vanno meglio"

(LaPresse) A Largo Berlinguer a Napoli flash mob di attivisti e associazioni per protestare contro la decisione presa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti che cancella per le donne americane il diritto di praticare l'aborto. " In Italia le cose non vanno meglio. Nello specifico in Campania il tasso degli obiettori di coscienza raggiunge l'80 per cento e a Napoli i consultori funzionanti sono solo 13 e non riescono a rispondere ai bisogni della popolazione femminile".