Napoli, gli auguri di Manfredi: «Il mondo crede nella città, dobbiamo farlo anche noi»

EMBED

(LaPresse) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, traccia il bilancio per il 2023 delle città. «Anno di grande ripresa, di grande ripartenza», ha spiegato il primo cittadino ai giornalisti che poi ha aggiunto: «Numeri molto buoni non solo legati al turismo ma anche all'export». «Ci prepariamo a un 2024 che sarà ancora più importante con l'apertura di tutti i cantieri del pnrr. L'augurio che faccio è di credere sempre di più nella nostra città. Il mondo crede in Napoli e noi dobbiamo credere in Napoli».