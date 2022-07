Napoli, i consiglieri regionali campani donano il sangue per i talassemici

(LaPresse) - I consiglieri regionali della Campania donano il sangue in favore dei malati di talassemia per sensibilizzare la popolazione a fare altrettanto in un momento di grave emergenza. La prima a presentarsi è stata Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale e promotrice dell'iniziativa: «Una giornata di donazione per dare l'esempio come rappresentanti istituzionali. In Campania c'è bisogno estremo di sangue aggravato da due anni di pandemia e dal periodo feriale».