Napoli in piazza contro l'autonomia differenziata

«Napoli vuole l’unità del Paese, non la divisione, e vuole che al centro tornino i problemi delle persone: il lavoro che non c’è, che è precario, la sanità pubblica che deve funzionare, le scuole e sopratutto i diritti fondamentali della nostra Costituzione che devono essere applicati». A un’ora dalla partenza del corteo il leader della Cgil Maurizio Landini spiega così le ragioni della manifestazione “La via maestra”, promossa oggi a Napoli dal sindacato con 160 tra organizzazioni e associazioni giunte nel capoluogo campano da tutta Italia.

Servizio di Alessio Liberini