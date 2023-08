Napoli, incendio distrugge deposito di cosmetici

(LaPresse) - I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della compagnia di Ponticelli sono intervenuti in via delle Repubbliche marinare, nel quartiere Barra, per un grosso incendio avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Le fiamme hanno avvolto 3 capannoni commerciali al cui interno erano stoccati prodotti cosmetici e per la casa. Danneggiato parzialmente dall’incendio un centro dialisi. Fortunatamente il rogo non ha causato vittime nè feriti. Sono in corso indagini per chiarire l'origine dell'incendio. I militari non escludono possa essere dipeso da un corto circuito.