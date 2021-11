Napoli, la sfida al Guinness del caffè: 703 tazzine in 30 minuti per battere il record

(LaPresse) - 703 tazzine di caffè espresso preparate in 30 minuti: saranno Antonio Tamburrino e Michele Pisapia a tentare il record da Guinness nel prossimo mese di giugno 2022. I due giovani ed esperti baristi si sono aggiudicati il Leva Contest che si è svolto nell'ambito della settima edizione di Gustus, il salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, che si è tenuto alla Mostra d’Oltremare di Napoli. «Una sfida appassionante quella di battere il record di 703 tazzine preparate in 30 minuti, che vuole rilanciare il riconoscimento del caffè espresso napoletano come patrimonio Unesco», come ha sottolineato il promotore dell'iniziativa Francesco Costanzo presidente dell'associazione Maestri del caffè espresso napoletano. Soddisfazione è stata espressa anche da Angioletto de Negri, patron di Progecta, organizzatore di Gustus. «Il salone, la presenza degli operatori stranieri su invito dell’Ice rappresenta un miracolo italiano in questo periodo. Gustus è una fiera di riferimento per quella che io chiamo ‘l’altra Italia’ da sfruttare in questo momento di diseconomia».