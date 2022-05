Napoli, la Sirena Parthenope torna al Castel dell'Ovo

(LaPresse) La Sirena Parthenope, sotto forma di ologramma, approda sull’isolotto di Megaride e nella Sala Sirena di Castel dell’Ovo accogliendo i visitatori con il suo canto e interpretando i classici della canzone napoletana. «La sirena digitale è un opera interattiva che interpreta Malafemmena e Reginella, classici della canzone napoletana, in una visione nuova. Oltre che in lingua originale Parthenope canta in cinese mandarino e inglese guardando alla tradizione ma tenendo d'occhio l'innovazione». Così Lello Savonardo del Dipartimento di Scienze sociali dell'Università Federico II tra i curatori del progetto