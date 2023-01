Napoli, lotta a dispersione scolastica: apre nuovo istituto in rione di frontiera

(LaPresse) «L'istruzione non è ancora percepita come un diritto dovere dei nostri ragazzi e combattiamo quotidianamente con le famiglie che credono che non sia al primo posto nella vita dei loro figli». È il grido d'allarme lanciato da Filomena Nocera, dirigente scolastico dell'istituto Radice - Sanzio - Ammaturo in occasione dell'apertura della nuova sede per la scuola secondaria nel Rione Amicizia. Per l'assessore all'Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano, «l'apertura di una scuola è sempre un successo per offrire al territorio un riferimento importante. A Napoli censiti oltre 500 giovanissimi che hanno abbandonato la scuola dell'obbligo».