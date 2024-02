Napoli, Manfredi: «18 milioni di euro per riqualificazione siti culturali»

(LaPresse) «Impegneremo 18 milioni di euro per la riqualificazione dei siti culturali della città, a partire dal Palazzo delle Arti, il Maschio Angioino, Castel dell'Ovo». Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. «Rilanceremo in questo modo l'offerta turistica per i tantissimi visitatori della città», ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo campano.