Lavoratori edili scesi oggi in sit-in aNapoli in piazza Plebiscito in concomitanza con lo sciopero di otto ore proclamato dalle organizzazioni di categoria di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Ad incrociare le braccia è l’intero comparto impegnato nei cantieri di tutte le linee della Metropolitana di Napoli: Linea 1, 6, 7 e Alifana.

Servizio di Alessio Liberini