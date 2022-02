(LaPresse) Catello Maresca, consigliere comunale ed ex magistrato antimafia, arriva al Rione don Guanella nel quartiere Scampia per portare solidarietà al parroco don Aniello Manganiello: «Ciò che è accaduto è un segnale sconfortante sulla recrudescenza della camorra sul territorio. I cittadini non devono essere lasciati soli, il sindaco Manfredi farebbe bene a venire qui», ha detto Maresca.