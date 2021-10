Napoli, Maresca all'insediamento di Manfredi: «Prendiamo i soldi che ha promesso con il Patto per Napoli»

(LaPresse) Mentre il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si insedia a Palazzo San Giacomo, il candidato del Centrodestra Catello Maresca, insieme a Enzo Rivellini e Bianca D'Angelo – rispettivamente Presidente e consigliera comunale della lista Napoli Capitale – attendono simbolicamente l'arrivo del primo cittadino con un salvadanaio. «Aspettiamo i soldi promessi in campagna elettorale con il Patto per Napoli. Sappiamo delle difficoltà che incontrerà la nuova amministrazione e confermiamo il nostro impegno per una opposizione costruttiva nell'interesse esclusivo dei napoletani», ha detto il candidato uscito sconfitto dalle amministrative.