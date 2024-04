Napoli, maxi blitz a Fuorigrotta dopo la sparatoria

Due pistole, un impianto di videosorveglianza abusivo, oggetti in oro di dubbia provenienza. Dopo la sparatoria in cui è rimasta ferita per errore una donna nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, sono stati intensificati i controlli e le perquisizioni. Stamattina, circa 200 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni in zona flegrea (rione Lauro, Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura), dando continuità ai servizi ad “alto impatto” della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.