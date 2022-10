Napoli, migliaia di capuzzelle e scheletri che avverano i desideri

Tra una settimana sarà Halloween e c'è chi non vede l'ora di prendersi un momento di pausa e staccare almeno per qualche giorno dalla routine. Come? Andando alla scoperta di nuovi posti che hanno molto da raccontare nella notte più paurosa dell'anno. Tra i tanti presenti in Italia, c'è il cimitero Le Fontanelle a Napoli. Le Fontanelle è un immenso e antico cimitero sotterraneo al Rione Sanità di Napoli, che più volte sembrava dovesse essere chiuso ma è ancora accessibile e le capuzzelle sono diventate sempre più popolari. Il posto è ricco di leggende: da quella del capitano spagnolo che ha perso la testa per una popolana a quella del cranio di donna Concetta, lo scheletro di una bambina dal volto simile ad una mummia, decorato con un pizzo bianco riposto in una bara piena di giocattoli che ha perso nel tempo. Poi ancora, anime da pregare affinché arrivino in aiuto nella quotidianità.

