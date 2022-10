Napoli, la protesta degli operatori della riabilitazione

(LaPresse) Gli operatori della riabilitazione aderenti alla Cgil hanno manifestato al centro Direzionale di Napoli sotto la sede della Regione Campania contro i continui dumping contrattuali nel settore della sanità privata convenzionata. «Vogliamo tutelare la nostra dignità e professionalità e non possiamo accettare che le famiglie in difficoltà siano considerate come bancomat dagli imprenditori del settore». Queste le parole di Marco D'Acunto, segretario regionale Cgil Sanità privata, e di Luca Scarpiello responsabile Cgil Funzione Pubblica del settore Sanità privata.