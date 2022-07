Napoli, riparte il grande progetto centro storico. De Luca: «Sfida da vincere»

(LaPresse) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Lucio Paderi, membro della Commissione Ue regioni e città, hanno partecipato alla cerimonia di consegna dell'Atrio del Platano e la Sala Catasti del complesso Ss Severino e Sossio, ristrutturati nell'ambito del grande progetto centro storico di Napoli. Il finanziamento prevedeva interventi di restauro in ben 50 siti tutti afferenti al centro storico del capoluogo partenopeo, ma il lavori sono partiti solo parzialmente. «Se uno ti mette in mano 10milioni di euro e dopo 10 anni non hai mosso una foglia diciamo che c'è una qualche debolezza amministrativa - ha affermato Vincenzo De Luca - Se Dio vuole si riprende il progetto di riqualificazione del centro storico e abbiamo davvero una grande opportunità. La precondizione è che ci sia stabilità amministrativa».