Padel, tre giorni di eventi e gare a Napoli: «Big in arrivo alla Mostra»

Venticinque milioni di praticanti nel mondo, sei milioni in Spagna, un milione e mezzo in Italia con 10mila campi sparsi lungo lo stivale. È il padel, nato da una esigenza tutta personale di un imprenditore statunitense che sta diventando uno degli sport con maggior percentuale di crescita al mondo. Nella soleggiata Acapulco degli anni 60 Enrique Corcuera, un milionario con un’insaziabile amore per il tennis ma con uno spazio esterno limitato, divenne involontariamente un pioniere.

