Scoperta piantagione di marijuana a Trecase

(LaPresse) I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto un laboratorio clandestino per la coltivazione di marijuana con 369 piante alte circa 2 metri all'interno di un immobile confiscato nel comune di Trecase. Nel corso dell’intervento, i militari del Gruppo di Torre Annunziata hanno sequestrato anche tutti gli strumenti utilizzati per l’attività illecita, tra cui 20 ventilatori industriali, 35 lampade fluorescenti, oltre 300 trasformatori di corrente, una vasca per l’irrigazione di 6 mq, due bilancini, diversi flaconi fertilizzanti e le reti per l’essiccazione. Estenendo le ricerche agli altri locali dell’edificio e al terreno contiguo, le Fiamme Gialle hanno trovato inoltre oltre 5 kg di marijuana già essiccata e un involucro confezionato contenente altri 290 grammi della stessa sostanza. Tenuto conto della strumentazione utilizzata, altamente performante, nonché del conseguente fabbisogno di corrente elettrica e di acqua pubblica, la resa stimata della coltivazione delle piante, trovate già in piena fioritura pronte per essere raccolte, sarebbe stata di circa 110 kg di marijuana, che avrebbe permesso di realizzare, compreso lo stupefacente esiccato, un profitto quantificato in oltre 620mila euro. I finanzieri hanno presentato denuncia contro ignoti alla Procura di Torre Annunziata per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente e per il furto di acqua e di corrente elettrica. Su disposizione dell'autorità giudiziaria oplontina, la piantagione è stata distrutta, previo campionamento dei prodotti trovati per la successiva analisi.