Napoli, sequestrate 1,3 tonnellate di sigarette di contrabbando

EMBED

(LaPresse) I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato oltre 1,3 tonnellate di sigarette di contrabbando. La merce era stipata in un capannone di Boscoreale, nell'hinterland napoletano, utilizzato come deposito clandestino. Il valore stimato del sequestro è di circa 200mila euro. Arrestate e poste ai domiciliari due persone di Torre Annunziata con precedenti specifici per fatti di contrabbando.