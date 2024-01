Napoli, sequestrati 75mila giocattoli contraffatti: una denuncia

EMBED

(LaPresse) I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato circa 75mila giocattoli contraffatti, denunciando una cittadina di origine cinese per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. I Baschi verdi hanno individuato, in un parcheggio, un container utilizzato come luogo di stoccaggio di prodotti illeciti, destinati alla successiva vendita presso un esercizio commerciale nella zona industriale di Napoli, gestito dalla donna. Il deposito custodiva 74.850 articoli contraffatti e potenzialmente pericolosi che replicavano famosi personaggi dei più noti marchi internazionali e delle serie cult animate seguite da generazioni. La merce era pronta per essere confezionata e inserita nei circuiti di vendita in occasione dell'Epifania, nonché nei negozi specializzati, in vista del periodo dei saldi, da poco iniziato. Il quantitativo sequestrato, qualora immesso in commercio, avrebbe fruttato un illecito guadagno di oltre 350mila euro. La cittadina cinese, già con analoghi precedenti penali, è stata denunciata all'autorità giudiziaria.