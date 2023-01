Napoli, smantellato traffico internazionale di banconote false

(LaPresse) I carabinieri del comando antifalsificazione monetaria hanno smantellato un'organizzazione dedita dal traffico internazionale di banconote false. In particolare, i militari hanno eseguito un'ordinanza dispositiva di misure cautelari coercitive personali emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di 8 soggetti, tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di valuta falsa.