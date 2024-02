Napoli, traffico e spaccio di droga: 16 arresti

(LaPresse) La Guardia di Finanza ha smantellato quattro gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di droga che, dalla provincia di Napoli, estendevano le proprie ramificazioni in Calabria, Emilia Romagna e in Spagna. I militari delle Fiamme Gialle hanno arrestato in tutto 16 persone. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, sequestro di persona a scopo di estorsione, procurata inosservanza di pena.