Napoli, un bene confiscato diventa casa per i rifugiati

(LaPresse) - Il Comune di Napoli e Unhcr hanno firmato un protocollo di intesa per promuovere l'inclusione dei rifugiati, rendendo più semplice l'accesso ai servizi per l'integrazione sul territorio. Spazio Comune vuole essere un luogo di attenzione ai diritti e alla persona che favorisca la partecipazione attiva dei rifugiati all'interno delle comunità locali. L'amministrazione comunale ha destinato un bene confiscato alla camorra al progetto di altissimo valore sociale: diventerà una casa per rifugiati.