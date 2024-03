Neet, intervista al sociologo e docente dell'Università Federico II di Napoli Francesco Marrazzo

Il termine «Neet», di origine anglosassone, ha il significato di «Neither in Employment nor in Education and Training» e si riferisce ai giovani con un'età compresa tra i 16 ed i 18 anni, persi dal passaggio tra scuole e mondo del lavoro. Ad oggi il significato della parola Neet è parzialmente cambiato ma, soprattutto, sono cambiate le fasce d'età che fanno parte di questo grande gruppo. Come spiega Francesco Marrazzo, sociologo e docente del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica presso l'Università Federico II di Napoli, «alla luce di una serie di fattori relativi al tardato accesso al mondo del lavoro, alla formazione di nuclei familiari autonomi, alla nascita del primo figlio, includono nella categoria dei giovani (e quindi dei Neet) soggetti fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età. In particolare, secondo quanto riportato dall'Istat, nel 2023 il 18% degli individui si può identificare come Neet. Tale percentuale sale al 23,5% se si considera la sola fascia di persone con età compresa tra i 34 ed i 35 anni».

Servizio di Clara Lacorte