Neonatology in Naples", il convegno per migliorare l’assistenza neonatale I primi 30 giorni dalla nascita rappresentano il momento cruciale per la sicurezza, lo sviluppo e la qualità della vita, ancora di più in epoca di bassa natalità ed età materna avanzata di molte gravidanze, come quella attuale.



Al centro di Neonatology in Naples, l’incontro scientifico internazionale, presieduto dal prof Francesco Raimondi dell’Università Federico II di Napoli, alla Stazione Marittima il 23 e 24 novembre 2022, la sicurezza dell’evento nascita, con una due giorni di confronto ed aggiornamento professionale a 360°, sui temi più attuali della neonatologia.