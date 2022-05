«No gas, no nucleare», il flashmob di Legambiente a Paestum

(Agenzia Vista) Napoli, 28 maggio 2022

«Gas e nucleare menzogna letale». A ripeterlo a gran voce sono i giovani dello Youth Climate Meeting che sulla spiaggia dell’oasi dunale di Legambiente Paestum hanno dato vita ad un flash mob creando una scritta umana “No gas, No nuke”. Un modo chiaro e diretto per ribadire il proprio no alla proposta di tassonomia verde Ue, che prevede l'inserimento di nucleare e gas come investimenti sostenibili, equiparandoli alle energie rinnovabili.

Legambiente

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it