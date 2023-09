Omicidio musicista a Napoli, legale 17enne: «È seriamente pentito»

EMBED

(LaPresse) «Il ragazzo è chiaramente pentito, ha chiesto scusa ai genitori e presto valuteremo la possibilità di scuse alla famiglia del musicista. Ha metabolizzato il suo gesto ed è molto provato e risentito per quanto commesso. Non solo ha rovinato la vita di una ragazzo, ha rovinato la sua e la vita di due famiglie». Queste le parole di Davide Piccirillo, avvocato del 17enne indagato per l'omicidio di Giovanni Battista Cutolo, musicista 24enne morto a piazza Municipio all'alba del 31 agosto 2023. Piccirillo ha parlato alla stampa all'esterno del Palazzo di Giustizia di Napoli «Sulle indagini nessuna novità - ha proseguito Piccirillo - Hanno fatto l'esame autoptico e siamo in attesa del deposito dell'elaborato per visionarlo. Per quanto concerne il possesso dell'arma il ragazzo ha dichiarato che l'arma era in dotazione anche ad altre persone, questo aspetto sarà chiarito nel corso del processo, mi sembra prematuro parlare di strategia difensiva», ha spiegato Piccirillo.