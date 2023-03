Omicidio Vassallo, Conte: «Ci sono state deviazioni di pezzi dello Stato»

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2023

«Una vicenda dolorosa ed esemplare dal punto di vista negativo. Oggi è l'ulteriore occasione per ricordare il sindaco di Pollica Angelo Vassallo che nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali ha incrociato il malaffare, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, questo mi sembra sia il punto certo della vicenda, e ha cercato di contrastare questo malaffare ma è rimasto isolato e privo di adeguato sostegno da parte delle istituzioni stesse, pagando con la vita il costo della volontà di tenere il suo amato territorio libero ed estraneo al malaffare. Ad emergere è sicuramente un altro dato: ci sono state sicuramente delle deviazioni in pezzi istituzionali dello Stato, non è la prima volta che succede purtroppo. La nostra storia, quella che scandisce le ferite più laceranti, purtroppo è accompagnata da deviazioni di pezzi istituzionali. La verità è quanto mai opportuna“. Così il presidente del M5s Giuseppe Conte alla conferenza stampa sul caso Vassallo in sala Stampa Camera dei deputati.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev