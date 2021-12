(Agenzia Vista) Napoli, 16 dicembre 2021

Le opinioni raccolte a Napoli sull'ordinanza anti-movida per le feste natalizie in Campania. C'è chi crede che un freno per evitare i contagi sia giusto e chi, invece, pensa che questa ordinanza non verrà rispettata.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev