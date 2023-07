Palinsesti Rai, De Luca su addio Berlinguer: «Dispiacerà non vedere più il Neanderthal Mauro Corona»

(LaPresse) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, è intervenuto alla presentazione dei palinsesti Rai che si è svolta presso l'auditorium di viale Marconi, a Napoli. «Una doglianza. Ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai. Ora pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, un troglodita diciamo, che si presentava vestito come un capraio Afgano. Io sto male nel pensare che non avremo più quell'immagine di raffinatezza. Avete tirato questa sola a Mediaset con la Berlinguer», ha dichiarato De Luca.