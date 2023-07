Materdei, la Partenope di Bosoletti cambia volto

Dopo 8 anni, Parthenope richiama Francisco Bosoletti a Materdei (testo di Giuseppina Ottieri) La Parthenope di Materdei, dipinta da Francisco Bosoletti sulla parete dell’ex ASL nel 2015, negli anni si è scolorita. È la sorte dei dipinti murali all’aperto: sono effimeri, esposti alla luce del sole e alle intemperie. Ma la Parthenope di Materdei in questi 8 anni è diventata anche un simbolo, una identità in cui il quartiere si riconosce. Era nata da un invito degli abitanti del quartiere ed era stata finanziata grazie ai contributi raccolti in cambio di una cartolina che raffigurava la Donna del Giardino, dipinta da Bosoletti sulla porta di una chiesa abbandonata nel Giardino Liberato. Uno splendido esempio di mecenatismo popolare, come all’epoca lo definì lo storico dell’arte Tomaso Montanari. Dallo stesso spirito nasce ora la richiesta, rivolta all’artista argentino dalla comunità di Materdei, di riportare a splendore l’immagine della Sirena. A partire dal 26 luglio Francisco Bosoletti dipingerà ancora la parete dell’ex ASL. Ancora, come 8 anni fa, il suo sarà un dono alla città di Napoli e al suo popolo, che ama. Ancora, come 8 anni fa, chi vuole può partecipare e sostenere il costo della gru lasciando un contributo in cambio di una splendida stampa fotografica che raffigura la Parthenope di Materdei vista con gli occhi innamorati di Sergio Siano.

Video Newfotosud, Sergio Siano