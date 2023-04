Password, come difendersi dai pericoli

EMBED

Cosa è una password? Una chiave di accesso per entrare in un sistema. Nel nostro tempo ai genitori sembra mancare la chiave di accesso alla relazione con i propri figli soprattutto riguardo a quello che si fanno con le tecnologie. Siccome in rete si annidano molti pericoli ed insidie risulta importante e responsabile aiutare i genitori ad essere più in connessione con le attività collettive dei loro figli. I consigli di Maria Luisa Iavarone