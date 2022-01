Paura a Soccavo, un'auto a fuoco durante la notte

Paura a Soccavo, quartiere della zona periferica occidentale di Napoli. Durante la notte, molti residenti di via Servio Tullio, sono stati svegliati dallo scoppio di un'auto in fiamme.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio fino a spegnerlo del tutto. Le fiamme sono partite da una station wagon di colore verde scuro ma si sono rapidamente propagate.

Il rogo ha lambito anche un'altra macchina e procurato danni alla vetrina di un negozio di vestiti per bambini. Non ci sono feriti. Attualmente si contano i danni e ci si interroga sul perchè. I carabinieri ora indagano per definire i contorni della vicenda. Fiamme alte, violente che di certo hanno lasciato traccia.