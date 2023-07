Pd, De Luca: «Agitando bandierine nei cortei non si governo un grande Paese»

EMBED

(LaPresse) A margine della presentazione della Mostra 'Hostia, svoltasi nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia a Napoli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è intervenuto sul momento del Partito democratico. «Per quanto riguarda i risultati elettorali, un disastro dopo l'altro. Per quanto riguarda i sondaggi, nonostante siano stati gonfiati per alcuni mesi, sono quello che sono. È entrata nel Pd una componente, tale Articolo 1, un'esperienza politica di grande genialità. È finita come non poteva non finire. Un misto di infantilismo politico e di altre cose che non vi dico», ha affermato il governatore campano. «Il Pd è nato come una alternativa democratica di governo, come soggetto politico in grado di tenere insieme le grandi culture democratiche del nostro Paese. Non è agitando le bandierine nei cortei che si governa un grande Paese», ha concluso De Luca.