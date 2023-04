Pd, De Luca sull'armocromista di Elly Schlein: «Se mi paga la metà, le offro un risultato migliore»

(LaPresse) Usa l'ironia Vincenzo De Luca per commentare la rivelazione di Elly Schlein, che in una intervista ha spiegato di avvalersi una armocromista, cioè di una esperta che consiglia la scelta dei colori nell'abbigliamento. «Abbiamo appreso da un'intervista rilasciata dall'onorevole Schlein, nuova segretaria del Pd, che la stessa si avvale della consulenza di una armocromista che si fa pagare 300 euro all'ora. La signora si chiama Enrica Chicchio. Cacchio, verrebbe da dire. Io vorrei suggerire una cosa all'onorevole Schlein: se mi paga la metà di quanto prende Enrica Chicchio io sarei in grado di proporre un risultato dal punto di vista cromatico anche migliore», ha commentato il governatore campano. «Io sarei in grado di proporre un risultato cromatico di gran lunga migliore rispetto alla Chicchio. Comunque siamo moderni e possiamo esserne lieti. Personalmente ho avuto un movimento di commozione davanti a questa notizia», ha aggiunto De Luca.