Pecoraro: «Cilento sia città creativa Unesco per gastronomia»

Oggi a Roma nello spazio Europa del parlamento europeo i sindaci del Cilento hanno firmato e lanciato la candidatura per città creativa Unesco per la gastronomia. È intervenuto anche Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde, della comunità emblematica dell'arte del pizzaiuolo napoletano patrimonio Unesco e tra i promotori del parco nazionale del Cilento e delle suo aree marine protette che ha dichiarato: «La dieta mediterranea è amica della salute e dell'ambiente ed è l'antidoto al cibo anonimo e artificiale, al tentativo di imporre una dieta planetaria in mano a poche multinazionali che sradica tradizioni e distrugge le agricolture familiari. Il Cilento deve essere città creativa Unesco e diventare uno dei motori della difesa dell'agricoltura identitaria e ambiente contro il fakefood».

Pecoraro Scanio ha annunciato il supporto della fondazione UniVerde e si è complimentato "con i sindaci e gli assessori presenti di Pollica, Castellabate, Montecorice,San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento e Bellosguardo per la determinazione e con Sara Roversi e Claudia Recchia Sel future food Institute, la direttrice dell'area archeologica di Paestum Tiziana D'Angelo, Cristina bowermann e gli altri".